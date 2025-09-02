お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が2日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。1歳長女が「ママ」と呼ぶ絵本を紹介した。「最近この絵本見て、“ママ”って言うの…」とつづり、人気の絵本「だるまさんが」の表紙を投稿した。0歳から読める、だるまさんシリーズ「だるまさんが」「だるまさんの」「だるまさんと」。大人まで楽しめる作品になっており、0歳の赤ちゃんへのファーストブックとしても人気が