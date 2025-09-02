次回 9月6日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。9月6日（土）の出演アーティスト・歌唱楽曲の情報を解禁！日本テレビ系音楽番組に出演するのは7年ぶり！ラブソングの女王・西野カナが「with MUSIC」初歌唱！大ヒット曲「Darling」「トリセツ」の2曲メドレーと、最新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」のSPライブを披露する。MC有働由美子・松下洸平とたっぷりトークも。デビューから17年間のトップアー