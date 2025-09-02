9月1日、事務所移籍を発表した、女優の石橋静河。これまで所属していた「Plage」から、「ヒラタインターナショナル」に移籍するという。自らのInstagramでは《役者としてゼロからスタートし、右も左もわからない私を支え、土台を作ってくださったPlageには、感謝しかありません》と述べた。「ロックバンド『ARB』の元ボーカル・石橋凌さんと女優の原田美枝子さんの次女である石橋さんは、2015年から女優として活動を開始。同年9