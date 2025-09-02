気象庁は、秋田県と山形県に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。 【写真を見る】【動画】秋田県と山形県に線状降水帯発生の可能性今後の天気や警戒する点は？ 兵頭気象予報士の解説 兵頭気象予報士に今後の天気や警戒する点について伝えてもらいます。