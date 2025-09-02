9月2日放送のNHK連続テレビ小説『あんぱん』第112話が大きな反響を呼んでいる。この日の主役は何と言っても、蘭子（河合優実）と八木（妻夫木聡）。蘭子のアパートに八木が訪ねてくる。八木が、部屋にかかっている亡くなった豪の古い半纏に目をやると、外では急に雷鳴がとどろく。八木が部屋を出ると、外は雨。蘭子が「これ、使ってください」と傘を出しだすと、八木はその蘭子の手を握る。もう八木の会社には行かないという