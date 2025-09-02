石川県内灘町の生田町長は2日開かれた町議会で、2027年度中をめどに、能登半島地震の被災者に向けた復興公営住宅を整備するとしました。 内灘町・生田 勇人 町長：「復興公営住宅の建設に向けた、調査設計費や土地購入費にかかる予算案を上程しております」2日に開会した内灘町議会。復興公営住宅の整備へ向けた設計費などを盛り込んだ、補正予算案が提出されました。内灘町は、去年元日の地震により深刻な液状化現象に見舞われ