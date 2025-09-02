●あす3日(水)も曇ったり晴れたり 蒸し暑さが増すほど急な雨雲発達も●日本の南から熱帯低気圧北上 4日(木)は本州の太平洋側に活発な雨雲が迫る＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう2日(火)の県内は、若干雲が目立つタイミングや、時折、細かい雨雲が湧きあがった所もありました。県内の周辺では、より活発な雨雲が湧き上がった所もあり、引き続き大気の状態は不安定です。 つい数日前は西日本にまで大きく勢力を広げていた高気圧が