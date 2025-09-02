１１月の県知事選挙に副知事を辞職した横田美香さんが立候補を表明しました。湯崎知事の政策を引き継いでいきたいと訴えました。 横田 美香さん「１１月の広島県知事選に立候補することを決意しました」 横田美香さんは呉市出身の５４歳で、農林水産省などをへて４月、副知事に就任しました。 横田 美香さん「４期にわたり湯崎県政で取り組くんだ雇用・地域経済の強化、広島県ブランドの強化、核兵器廃絶と平和を希求する取り組