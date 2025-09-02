３年前、北海道北広島市の生活困窮者向けの共同住宅で２人が死亡した放火殺人事件の初公判が開かれました。被告の男は「間違いないです」と起訴内容を認めました。殺人と放火の罪に問われているのは、荻野正美被告７０歳です。起訴状などによりますと、荻野被告は２０２２年９月、北広島市の生活困窮者向けの共同住宅の自室に火をつけ、管理人の男性と入居していた女性を死亡させた罪に問われています。９月２日の初公判で、荻野被