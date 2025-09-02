北海道警は１日、札幌市手稲区の８０歳代女性が実在の日本人宇宙飛行士を称する男にだまされ、「宇宙で酸素を買う費用」として１００万円分の電子マネーを詐取されたと発表した。道警札幌手稲署によると、女性は７月中旬にＳＮＳ上で男と知り合い、やり取りの中で「宇宙に来ているが、宇宙船が攻撃を受けていて酸素が足りない」との説明を受けた。その後、「酸素の購入費」の援助を求められ、同区内のコンビニ店で５回に分け