広島市立の保育園から園児が抜け出し川で死亡した事故について、広島市は解決金として４０００万円を支払い和解する方針を明らかにしました。 ２０２２年４月、西区の市立保育園に通っていた当時５歳の男の子が園内からいなくなり、近くの川でおぼれて亡くなりました。 男の子の両親は保育園が安全対策を怠ったとして、広島市に対し約８８００万円の損害賠償を裁判で求めています。 市は保育士の対応について「過失はない」とし