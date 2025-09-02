日本の墓地を荒らす外国人男性の姿を映した動画。今、SNSで批判が殺到し、在日オーストラリア大使館が異例の注意喚起を行う事態となっています。問題の動画が投稿されたのが8月4日。外国人男性：大勢の死者がいる墓地がある。すごいことになってきたぞ。外国人男性が侵入したのは、山梨・富士河口湖町にある霊園とみられます。動画を撮りながらお墓の中をうろうろと歩く男性。手にしたのは、お墓に置かれていたお供え物の缶酎ハイ