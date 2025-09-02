世界中で愛されるキャラクター、ハローキティが2日、熊本赤十字病院を訪れ、子どもたちに元気と笑顔を届けました。 熊本赤十字病院にやってきたハローキティ。入院中の子どもたちに元気と笑顔を届けようというサンリオの社会貢献活動の一環です。2日は、ハローキティなど人気のキャラクターが描かれた車いすが贈られました。この日を心待ちにして手紙を書いてきた子どもも。■キティちゃんへ手紙