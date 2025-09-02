新潟地方気象台は2日夕方、新潟県内に線状降水帯予測情報を発表しました。3日未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあるとしています。県内で3日に予想される1時間降水量は最大50ミリ、3日夕方までの24時間に予想される雨の量は最大150ミリなどとなっています。気象台は、下越・中越・佐渡では3日未明から朝にかけて低地の浸水や河川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。