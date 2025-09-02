漫画『頭文字D』と言えば、群馬県渋川市が舞台となっており、同市が『頭文字D』とコラボした「アニメツーリズム」を推進しています。それなのに、『頭文字D』に登場するトヨタAE86やマツダRX-7をモチーフにした無線マウスを取り扱っているのが、なぜか栃木県宇都宮市にあるセレクトショップ「丹波屋 栃木くらしっく」だったりします。頭の中がモヤモヤして仕方なかったので、この無線マウスの販売元である株式会社フェイスの広報、