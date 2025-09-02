10月末に任期満了となる金沢商工会議所の次の会頭について2日、選考委員会が開かれました。現会頭の安宅建樹氏に続投を要請することで、全会一致しました。 2日に開かれた選考委員会では、4人の副会頭と各部会の部会長12人が出席し、髙桑幸一委員長が全員に意見を聞く形で進められました。その結果、「地域経済発展への取り組みや被災地への復興支援、中小企業の人手不足対策など、さまざまな課題への取り組みを期待した