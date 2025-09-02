アフガニスタン東部で起きた地震の犠牲者が、およそ1400人に上ったとタリバン暫定政権の報道官が発表しました。負傷者は3100人を超えていて、甚大な被害が出ています。日本時間の1日未明、アフガニスタン東部で発生したマグニチュード6.0の地震について、タリバン暫定政権の報道官は2日、犠牲者が1411人に上ったほか、3124人が負傷したと明らかにしました。また、レンガなどで作られた家屋5400棟あまりが損壊したということです。