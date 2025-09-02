「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】ポテトチップスの筒型紙容器「上部の方に切れ目を入れて螺旋状に切っていくと 簡単に底の不燃ごみの部分と燃やす部分に分かれるので、やってみてください！」 【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、底の部分がアルミ加工されているポテトチップスの筒型の紙