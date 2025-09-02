【線状降水帯】発生のおそれ 新潟県・富山県・石川県・秋田県・山形県 東北地方と北陸地方では、３日（水）未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。北日本では３日（水）にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。、、、を画像で掲載しています 前線が日本海から北日本にのびており、前線上の低気圧が日本海北部にあって東北東に