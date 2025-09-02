環境省で開かれた、人工光合成の工程表を取りまとめた検討会＝2日午後環境省は2日、植物のように太陽光と水、二酸化炭素（CO2）から、水素や化学物質などを作る「人工光合成」の実用化を目指す工程表を取りまとめた。2030年までを技術開発の推進期間と位置付け、一部技術を実用化させる。40年には人工光合成で作った化学原料を量産化し、再生燃料（SAF）や医薬品、化粧品などの製品化を進める。日本政府が目標に掲げる50年の温