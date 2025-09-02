9月に入ってもまだまだ厳しい暑さが続いています。 日田と大分ではこの夏の平均気温が過去最高を更新し観測史上も暑い夏となったことが分かりました。 2日も県内では佐伯で35.2℃を観測するなど9月に入っても厳しい暑さが続いています。 日田市 ◆女性「（暑さが）こたえる。体に」 ◆男性「暑い。さっき替えのTシャツ買った。（暑さが）盆で終わるのかと思ったら全然終わらないですね、いつまで続くのかわか