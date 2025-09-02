中国であす行われる抗日戦争勝利記念の軍事パレードに出席するため、北朝鮮の金正恩総書記が北京駅に到着しました。駅から金総書記を乗せたとみられる車列が出て行くのをJNNのカメラがとらえました。JNNが独自で撮影した金総書記を乗せたとみられる列車です。「金正恩総書記を乗せたとみられる列車が北京方向へと走っていきます」また、この直後にはこの列車が橋を渡る様子も撮影できました。日本時間の午後5時すぎ、列車は北京駅