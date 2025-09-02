韓国の特別検察官が、いわゆる“統一教会”のトップ・韓鶴子総裁に任意の取り調べを要請したと韓国メディアが伝えました。韓国の尹錫悦前大統領の妻・金建希氏は、“統一教会”から高級ブランド品などを贈られた見返りに、教団の事業が韓国政府の援助を受けられるよう働きかけたなどとして起訴されています。韓国メディアによりますと、すでに逮捕された教団関係者は、「韓鶴子総裁に報告し、許可を得て実行した」などと、教団ぐる