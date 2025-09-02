地球温暖化の原因となる二酸化炭素をエネルギー資源などに変える「人工光合成」について、環境省はきょう、実用化に向けたロードマップを取りまとめました。2040年には、「人工光合成」で製造した航空機燃料などの量産化を目指します。「人工光合成」は、地球温暖化を引き起こす二酸化炭素のほか、太陽光のエネルギーと水を使って、航空機などの燃料や水素を人工的に生み出す技術です。脱炭素社会に向けた技術として期待される中、