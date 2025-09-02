清水建設は２日、ＪＲ東京駅近くで建設中の超高層ビル「トーチタワー」で、地上部分の工事が始まったと発表した。２０２８年５月の完成を目指しており、高さ３８５メートルで日本一高いビルになる予定だ。トーチタワーは、三菱地所が計画する地上６２階・地下４階建てのビル。完成済みのビルで最も高い森ＪＰタワー（東京都港区、３３０メートル）を抜くとしている。工事は清水建設が担う。２３年９月に着工した後、既存施設