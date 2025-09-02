ロンドン序盤、ドル買い優勢、ポンドドルは依然上値重い＝ロンドン為替 ロンドン序盤はドル買いが優勢。最も値動きが目立ったポンドドルは、1.35台後半から一時1.3376レベルまで急落した。その後、1.34台前半に下げ一服。しかし、足元では再び1.33台に軟化している。 ユーロドルは1.17台割れから1.1634レベルまで下落したあと、1.1650付近まで反発も、再び1.1624レベルに安値を広げている。ドル円は148円台乗せか