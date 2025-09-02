「中日−阪神」（２日、バンテリンドーム）阪神の佐藤輝明内野手が三回に先制の３５号２ランを放った。マラーの浮いたボールを完璧に振り抜いた佐藤輝。見逃せば高めのボール球だったかもしれない１球を捉えた打球は、美しい放物線を描いて右翼席に飛び込んだ。右翼手がわずかに動いただけで打球を見送る完璧な一撃だ。佐藤輝はこれで今季、バンテリンドームで６本目の本塁打。敵地で抜群の相性を誇っている。「打ったのは