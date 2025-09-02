プロの演奏家が9月2日に高知県立盲学校で弦楽四重奏を披露し、会場は弦の奏でる美しい音色に包まれました。高知市の県立盲学校で開かれたコンサートは、フコク生命高知支社が音楽を通した社会貢献活動の一環で企画したもので、特別支援学校の子どもたちや関係者など約70人が参加しました。演奏したのは全国を舞台に活躍するバイオリニストやチェリストなど4人で有名なクラシック曲や映画音楽を息のあった美しい四重奏で披露