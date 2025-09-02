ドル指数は上昇、ポンドドル急落がドル高に波及＝ロンドン為替 ドル指数は、ロンドン時間に入ってからドル高に動意付いている。英長期債利回りの急上昇を受けて、ポンドドルが急落。これを受けてドル全般にドル買い圧力が広がっている。 ドル指数は、東京朝方の９７．６２４を安値に、ロンドン朝方までに９７．９０付近まで上昇。ロンドン時間に入ると急速に上昇し、足元では高値を９８．４４７まで伸ばしてきている。ポン