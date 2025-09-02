フォロワー100万人超の人気TikToker・ゆりにゃさんが2025年9月1日、自身の体型をめぐって「体重も早く戻したい」などとインスタグラムで心境を伝えた。「ゆりかの今の救いは筋トレ」ゆりにゃさんはインスタのストーリーズを更新し、パーソナルジムで二の腕のトレーニングを受けている動画を公開した。具体的には両手でダンベルを掲げ、背中側に肘を曲げている様子だ。続く投稿では、SNSを通じて届いたとみられる、「ゆりにゃちゃん