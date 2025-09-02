◇セ・リーグ阪神ｰ中日（2025年9月2日バンテリンD）阪神・熊谷が2日の中日戦でプロ初本塁打を放った。佐藤輝の先制2ランの余韻が残る中、2―0の1死一塁で背番号4がアーチを架けた。マラーの内角低めカットボールをすくい上げると、打球は高く舞ってバンテリンドームの左翼席へと飛び込んだ。大卒8年目、プロ232打席目での記念すべき初アーチとなった。