◇セ・リーグ阪神ｰ中日（2025年9月2日バンテリンD）阪神・佐藤輝が先制の2ランを放った。0―0で迎えた3回1死一塁。1ボールからマラーの内角高めのボールを一振りで仕留めた打球は右翼席中段へ飛び込んだ。リーグを独走する35号。これで本塁打が出にくいとされるバンテリンドームで今季、10戦6発となった。