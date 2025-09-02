第10回中国国際ナノ科学技術会議がこのほど北京で開催され、会議で発表された「中国ナノテクノロジー産業白書（2025）」は、中国のナノ特許数が世界第1位を維持し、産業発展の勢いが持続的に強化されていることを明らかにしました。会場では同時開催されたナノテクノロジー産業展覧会において、ナノ技術の産業化された成果が集中的に展示されました。今回の会議では、世界のトップ科学者7人が基調講演を発表し、600人以上の著名な