イタリア代表GKのジャンルイジ・ドンナルンマ＝7月、アトランタ（ロイター＝共同）サッカー、イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・シティーは2日、フランス1部のパリ・サンジェルマンからイタリア代表GKドンナルンマ（26）を5年契約で獲得したと発表した。昨季、パリSGの欧州チャンピオンズリーグ初制覇に貢献した。マンチェスターCで6度のプレミアリーグ優勝などを経験したブラジル人GKエデルソン（32）は、トルコ