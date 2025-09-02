群馬クレインサンダーズに所属する辻直人が、社会貢献活動「スリーピース」の一環として8月31日、群馬県の群馬小児医療センターを訪問し、寄付・寄贈式典を行った。 辻が取り組む「スリーピース」活動は、2018年に闘病中の少年と出会ったことをきっかけに始まった。2019年から「バスケットボールを通じて社会貢献を」という理念のもと継続されており、1本の3ポイントシュӦ