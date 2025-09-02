■全国の3日（水）の天気活発な前線が、ゆっくり本州付近を南下する見込みです。秋田県、山形県、新潟県、石川県では、未明から朝にかけて、富山県では明け方から朝にかけて、線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。3日夕方までの予想雨量は、東北で180ミリ、北陸で150ミリとなっていて、線状降水帯が発生した場合は、雨量がさらに増えるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳