新曲「子うさぎ」を歌唱するのん NHK Ｅテレ「オハ！よ〜いどん」（毎週土曜 朝7時〜放送）９月第一週の放送に、のんが登場。子どもたちへのメッセージをこめた新曲をテレビ初披露。コージ園長（今田耕司）・よしお兄さん（小林よしひさ）と、もう中学生は小学校を訪問。小学生の「楽しい！」に迫る。【写真】Ｅテレ「オハ！よ〜いどん」場面カット今回の「オハ！よ〜いどん」番組定番コーナー「朝の会」のゲストは