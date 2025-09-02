参院選敗北の総括をめぐり、石破総理は自身の責任に言及した上で「しかるべき時に決断する」と述べました。 【写真を見る】石破総理「しかるべき時に決断する」参院選敗北でどうなる自民党 愛知14区の今枝議員｢総裁選前倒しを｣ きょう午後1時半から行われた自民党の両院議員総会では、石破総理が参院選の敗北をめぐる自身の責任に言及した上で「地位にしがみつくつもりはなく、しかるべき時に決断する」と発言。 物価高対策や日