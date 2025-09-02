県内の最低賃金について協議を続けてきた審議会が2日、最低賃金を78円引き上げ「1031円」に改定するよう、長崎労働局に答申しました。 上げ幅は過去最大で、1000円を超えるのは県内では初めてです。 （長崎地方最低賃金審議会 深浦 厚之 会長） 「長崎県の最低賃金を78円引き上げ、1時間1031円効力発生の日を、令和7年12月1日とするよう答申する」 全ての労働者に支払わなければならない最低限の賃金＝最低賃金。