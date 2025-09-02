売上本数3億5000万本を突破し、「世界で最も売れたゲーム」としてギネスレコードにも登録されている「マインクラフト」は、家や道具を工作しながら、ボクセル(ブロック)で構成された世界を冒険するゲームです。このマインクラフトの世界を球状の惑星に再現する試みが「Blocky Planet」で、無料で公開されています。Blocky Planet - Making Minecraft Sphericalhttps://www.bowerbyte.com/posts/blocky-planet/Blocky Planetのデモ