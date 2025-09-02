TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のBEOMGYU（ボムギュ）が自身のInstagramを更新。大阪の街で撮影した、“エモい”夜景ショットを公開した。 【写真】夏の夜に大阪の街散歩するTXTボムギュの儚い横顔（3枚目）／“エモい”ボムギュ日本でのショット（梅田、竹芝、軽井沢、北新地の4投稿） ■ボムギュ（TXT）が見た大阪の夜景をファンにシェア TOMORROW X TOGETHERは8月31日、大阪で4th Album