○ジェイフロ [東証Ｇ] フロンティアインターナショナルなど2先を割当先とする10万6270株の第三者割当増資を実施する。発行価格は1882円。 ○コーテクＨＤ [東証Ｐ] 1474万株の自己株処分とオーバーアロットメントによる上限326万株の売り出しを実施するほか、既存株主による700万株の株式売り出しを行う。発行価格は9月10日から16日までの期間に決定される。 [2025年9月2日] 株探ニュӦ