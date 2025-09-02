先月21日に県本土に上陸した台風12号で、各地で浸水や土砂崩れなど大きな被害がでました。川が氾濫し、浸水などの被害がでた南さつま市で2日、地元の高校生がボランティア活動を行いました。南さつま市の鳳凰高校は先週金曜日からボランティア活動を行っていて、2日は約500人が参加しました。先月21日に県本土に上陸した台風12号で、南さつま市では国道270号沿いを流れる加世田川が氾濫。周辺が冠水しました。自力で逃げられ