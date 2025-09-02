2日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝148円56銭前後と、午後5時時点に比べ11銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝172円89銭前後と21銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース