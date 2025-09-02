愛知・豊田市の交差点で目撃されたのは、あわや衝突！危険な瞬間です。撮影者：怖かったですね。（相手との距離は）多分20cmぐらい。この直前、正面の信号には右折可能の矢印が。目撃者が曲がり始めたとほぼ同時に、軽自動車が交差点を直進してきたのです。危険に気が付いた目撃者が急ブレーキすると、相手も急ブレーキ！何とか衝突を免れました。その後、ゆっくりと下がる軽自動車。撮影者によりますと、ドライバーは70代くらいの