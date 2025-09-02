まだまだ暑い日が続いていますが、屋内であっても暑さが過酷な職場があります。 【写真を見る】エアコン無いと41℃学校の給食調理室で熱中症急増市長が視察「整備を進める」 熊本市ではそんな現場へのエアコン設置が進んでいます。 「手を合わせてください 合わせました いただきます」 熊本市の白山小学校を訪れたのは大西一史市長です。子ども達と給食を食べた後に向かったのは、その給食が作られた調理室です。 熊本市