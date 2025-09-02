3日(水)にかけて、前線が本州付近を南下する影響で、北陸や東北では大雨になるところがあり、3日未明から朝にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。東海や関東甲信など太平洋側では4日(木)以降急激に雨の降り方が激しくなるおそれがあります。3日午前9時の予想天気図です。低気圧が千島付近に進み、前線が東北南部を通って日本海へとのびています。沖縄本島の東の海上には熱帯低気圧があります。前線は3日にかけて南下する