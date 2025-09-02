熊本市の中心市街地で、街路樹のイチョウから、路面を濡らすほどの液体が垂れているのが見つかりました。通行に影響が出て、周辺には独特の臭いが漂っています。 【写真を見る】ポタポタと…しずくが落ちる瞬間枝の一部が白くなっている 記者「商業施設・サクラマチクマモトのすぐ近くにあるイチョウの木は、今、コーンが設置され、近寄れないようになっています」 イチョウの木を見上げると、枝の白くなった部分から樹