ビビる大木×宮本慎也ヤクルトスワローズで活躍した宮本慎也が、リーグ首位独走中の阪神タイガースの強さの秘訣、ドラフトで獲るべき選手を考察。さらに、自身のヤクルト入団当時のエピソードも語った。 【阪神タイガースの強さの秘訣】ビビる大木（以下、大木）今年のセ・リーグは阪神タイガースがぶっちぎりの強さですね。※収録日の8月25日の時点で２位の巨人に13ゲーム差宮本慎也（以下、宮本）強いし、周りが弱いと