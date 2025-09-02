８月23日、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）が開幕した。女子日本代表は、１次リーグ初戦でカメルーンにストレート（25−21、25−17、25−19）で勝利すると、ウクライナには２セットを取られたあと、逆転でセットカウント３−２（25−27、20−25、25−20、26−24、15−11）と勝利を収め、世界バレーを連覇中のセルビアにも３−１（25−23、30−28、23−25、25−18）と競り勝った。そして29日、日本は決勝トーナメ